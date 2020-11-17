ŞOK Rampage oyuncu ürünleri bu hafta yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler 18 Kasım kataloğunda Rampage oyuncu koltuğu, klavyesi, monitörü, kulaklığı fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK marketlerinde her hafta birbirinden hesaplı ürünleri uygun fiyatla satın alabilirsiniz. 18 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Rampage oyuncu ürünleri bulunuyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 18 KASIM
Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça 899 TL
Rampage RM-344 24″ Oyuncu Monitörü 1.299 TL
Rampage KL-R88 Oyuncu Koltuğu 899 TL
Rampage KB-R57 X-Jammer Oyuncu Klavye 89,90 TL
Rampage RM-K27 X-Jammer Oyuncu Kulaklık 99,90 TL
Rampage SMX-R47 X-Jammer Oyuncu Mouse 79,90 TL
Oyuncu Çalışma Masası 249 TL
Ayakkabılık 139 TL
Desenli Termos 22,50 TL
Melamin Katlı Kurabiyelik 16,95 TL
Melamin Dalgalı Tepsi 9,99 TL
Melamin Kaşık Altlığı 4,99 TL
Melamin Çay Tabağı 6'lı 14,95 TL
Paşabahçe Patisserie Tabak 32,2 cm 12,95 TL
Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 19,95 TL
Paşabahçe Desenli Çay Seti 8 Parça 26,95 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 1900 cc 24,95 TL
Renkli Çelik Çırpıcı 7,99 TL
Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL
Kadın Akrilik Uyku Çorabı 5,99 TL
Kadın / Erkek Bot 39,95 TL
Çocuk Bot 34,95 TL