Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.11.2020 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2020 12:43
    ABONE OL

    oyuncu ürünleri sürprizi! ürünler 18 Kasım kataloğunda oyuncu koltuğu, monitörü…

    ürünler 18 Kasım kataloğu birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. oyuncu ürünleri bu hafta aktüel katalogda yer alıyor. ŞOK marketleri haftanın belirli günlerinde aktüel ürünler fırsatı sunuyor. le teknolojiden gıdaya pek çok farklı türde ürün satın alabiliyorsunuz. Peki, 18 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Oyuncu koltuğu, monitörü, klavyesi ve kulaklığı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor…

    takvim.com.tr
    ŞOK Rampage oyuncu ürünleri sürprizi! ŞOK aktüel ürünler 18 Kasım...

    ŞOK Rampage oyuncu ürünleri bu hafta yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler 18 Kasım kataloğunda Rampage oyuncu koltuğu, klavyesi, monitörü, kulaklığı fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK marketlerinde her hafta birbirinden hesaplı ürünleri uygun fiyatla satın alabilirsiniz. 18 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Rampage oyuncu ürünleri bulunuyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 18 KASIM

    Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça 899 TL

    Rampage RM-344 24″ Oyuncu Monitörü 1.299 TL

    Rampage KL-R88 Oyuncu Koltuğu 899 TL

    Rampage KB-R57 X-Jammer Oyuncu Klavye 89,90 TL

    Rampage RM-K27 X-Jammer Oyuncu Kulaklık 99,90 TL

    Rampage SMX-R47 X-Jammer Oyuncu Mouse 79,90 TL

    Oyuncu Çalışma Masası 249 TL

    Ayakkabılık 139 TL

    Desenli Termos 22,50 TL

    Melamin Katlı Kurabiyelik 16,95 TL

    Melamin Dalgalı Tepsi 9,99 TL

    Melamin Kaşık Altlığı 4,99 TL

    Melamin Çay Tabağı 6'lı 14,95 TL

    Paşabahçe Patisserie Tabak 32,2 cm 12,95 TL

    Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 19,95 TL

    Paşabahçe Desenli Çay Seti 8 Parça 26,95 TL

    Borcam Dikdörtgen Tepsi 1900 cc 24,95 TL

    Renkli Çelik Çırpıcı 7,99 TL

    Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL

    Kadın Akrilik Uyku Çorabı 5,99 TL

    Kadın / Erkek Bot 39,95 TL

    Çocuk Bot 34,95 TL
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK Rampage oyuncu ürünleri sürprizi! ŞOK aktüel ürünler 18 Kasım kataloğunda oyuncu koltuğu, monitörü…