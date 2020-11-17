Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta 500 bin öğrenciye eriştirilecek olan bedava tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor. Bu bağlamda çeşitli belediyelerde tablet desteklerine devam ediyor. Tuzla Belediyesi'nin başlattığı Askıda tablet kampanyası ile Tuzla bölgesinde ikamet eden ve yeterli imkanı bulunmayan öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirilmeye başlandı. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve geçtiğimiz haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Peki MEB ve belediyelerin bedava ücretsiz tablet başvuru formu var mı, linki nedir?