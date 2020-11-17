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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 Gazete
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    ’lere e-ticaret eğitimi

    süreci ’ler için e-ticareti daha da önemli hale getirirken, da devreye girdi. KOBİ’ler için e-ticaret eğitimleri başladı.

    KOBİ’lere e-ticaret eğitimi

    Küresel ekonomide önemi ve kullanımları gittikçe artan, özellikle salgını tedbirleri nedeniyle alışveriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen e-ticaret, şirketler ve tüketiciler için büyük avantajlar sunuyor. Birçok konuda 'lere eğitimler veren , yeni dünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri için 'e-Ticarete e-Kılavuz' eğitim programı başlattı. KOBİ'lerin ve küçük girişimlerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, program ile e-ticaret uygulamalarının KOBİ'lere ilk adımından itibaren her yönüyle anlatılacağını söyledi. 5 hafta sürecek eğitim sayesinde KOBİ'lerin alanında uzman uygulayıcılarla buluşmasını sağlayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, eğitimin sonunda katılımcılara elektronik sertifika vereceklerini kaydetti.

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    HER ALANDA BİLGİ VERİLECEK
    e-ticaret uygulamaları konusunda genel bilgi verilecek.
    'e-Ticaret Güven Damgası' uygulamaları anlatılacak.
    e-PTTAVM platformunda ürün satışlarına yönelik bilgiler paylaşılacak.
    Kişisel verilerin korunması düzenlemeleri, e- ticaret sitesinin kurulumu, ödeme ve lojistik entegrasyonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi teknik konular ele alınacak.
    e-ihracat modelleri, satılması yasak ürün grupları, satış sonrası süreçler, sistemin lojistik, kargo, depolama süreçleri ile entegrasyonu ve maliyetlerine yönelik örnekler aktarılacak.
    e-ihracatta pazar genişletilmesi, lojistik ve gümrük süreçleri, vergi hukuku, e-vatandaşlık hakkında bilgiler verilecek.

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