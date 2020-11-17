BIST 100 endeksi güne ekside başladı | 17 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı





- Biz bu kadar iyimser değiliz. Aşının kitlelere ulaşması ve toplumsal bağışıklığın artması için en azından 4-5 aylık bir süre gerekiyor. Siyasi kutuplaşmanın tırmandığı, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Ek Mali Paket üzerinde anlaşamadığı bir konjonktürde ekonominin kapalı kalması piyasalarda önemli (yüzde 10 civarı) bir geri çekilmeye neden olabilir.

- Türkiye varlıklarında hızlı yükseliş sonrası soluklanma görülüyor. Borsa İstanbul, aşı haberine ve havacılık hisselerindeki yükselişe rağmen günü yatay kapattı. Perşembe günkü PPK toplantısı öncesi Türk lirası değer kaybıyla gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışıyor.

- ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Vaka sayısı ve can kaybındaki artış nedeniyle Ankara'nın sosyal mesafeyi ve izolasyonu artırma yönünde karar alıp almayacağı günün sorusu? Salgına karşı alınacak önlemler hem ekonomiyi hem de Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını etkileyebilir.

- Borsa İstanbul için iyimserliğimizi halen korumaya devam ediyoruz. Ancak ekonominin kapatılması gibi kötü bir haber gelmesi durumunda zarar-durdur işlemlerinin uygulanmasının önemi artıyor.