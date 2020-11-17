BİM 17 Kasım aktüel kataloğunda yeni fırsatlar satışa sunuldu. yeni kampanyalar bugün sabah saatleriyle birlikte firmanın Türkiye genelindeki binlerce şubesinde raflara konuldu. BİM'de bu hafta Makyaj Aynası Aydınlatması, EDT Parfüm Erkek, Kaş/Kirpik Bakım Serumu, Golden Rose Pudra Silky Touch, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Note Ultra Black Eyeliner ve 30'lu Kolojen Göz Çevresi Maskesi ürünleri dikkatleri üzerine çekti. İşte haftanın aktüel kataloğu
BİM 17 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Ayak Bakım Maskesi
Kurdeleli Kadife Toka
Seyahat Seti
• Tırnak makası, cımbız, törpü
Kahve Dünyası
Antep Fıstıklı Kare Çikolata
• 100 g
Veni
Çikolatalı Portakallı Gofret
• 110 g
Cire Aseptine
Nemlendirici Bakım Kremi
• 30 ml
EDT Parfüm Kadın
Ledolet
Uzaktan Kumandalı Led Ampul
• Farklı renk ve ışık şiddeti seçenekleri
Mara
Saç Maskarası
Note
Lipgloss