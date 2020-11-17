2021 AGİ ne kadar, zam geldi mi? Sorusu yıl sonunda sayılı zamanlar kala çalışanlar tarafından sorulmaya başlandı. Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor. AGİ asgari ücretin dışındadır. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?
Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor. 2021 yılı için ilk yarı yılın enflasyon miktarlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu yıl 1 Ocak ayı itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücret zammı tekrar gündem oldu..
"ASGARİ ÜCRETE SON 2 YILDA YÜZDE 45 ZAM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre asgari ücrete son iki yılda yapılan zam neredeyse yüzde 50'ye yakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması ise şöyle; "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllarda bir ilk gerçekleştiğini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin, asgari ücret zammının oy birliği ile gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.
"ASGARİ ÜCRETTE AB ÜLKELERİNDE İLK 8'DEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan asgari ücret zamlarının ardından, AB ülkelerine göre sıralama vererek, 5 sıra birden yükseldiğimizi açıkladı. Erdoğan asgari ücret zammı için şöyle söyledi; "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET ZAMLI NE KADAR?
Temmuz ayı anflasyon oranlarının da paylaşılmasıyla birlikte 2021 AGİ rakamları ve 2021 asgari ücret miktarı merak konusu oldu. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRETLİYE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücretle çalışan vatandaşlar diğer memurlar gibi her altı ayda bir zam almıyor. Yılda bir kez, ocak ayında zam alıyor. Bu zam miktarı ise bir önceki dönemde TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan, TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi)'deki enflasyon oranına göre oluyor.
Milyonlarca asgari ücretli çalışan temmuzda yapılan zammın kendilerine de verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bununla ilgili olarak meclise sunulan ve görüşülmeye halen daha devam eden bir tasarı mevcut. Bu tasarı asgari ücrete gelir vergisi uygulamasının kaldırılması üzerine. Vergi alınmaması konusundaki önerge eğer kabul görürse asgari ücretliye zam olarak geri dönecek. Bu durumda 375 TL gibi bir artış olacağı ön görülüyor. Bunun dışında herhangi bir zam konusu gündemde değil.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?
Asgari ücretli bir çalışan bir haftada ne kadar çalışabilir sorusunun cevabı olarak da; asgari ücretli bir çalışan günlük 7,5 saat çalışarak haftanın 6 günü 45 saat çalışabilir.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret bir kişinin hayatını devam ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir işçiye verilen en düşük maaştır.
AGİ NEDİR?
2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.