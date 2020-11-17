"ASGARİ ÜCRETTE AB ÜLKELERİNDE İLK 8'DEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan asgari ücret zamlarının ardından, AB ülkelerine göre sıralama vererek, 5 sıra birden yükseldiğimizi açıkladı. Erdoğan asgari ücret zammı için şöyle söyledi; "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.



AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET ZAMLI NE KADAR?

Temmuz ayı anflasyon oranlarının da paylaşılmasıyla birlikte 2021 AGİ rakamları ve 2021 asgari ücret miktarı merak konusu oldu. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.