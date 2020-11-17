2 alanda eğitim hamlesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, mücevherat ve e-ticaret uzmanlığı eğitimleri başlatacak. Üniversite ile İstanbul Kuyumcular Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, mücevherat eğitimleri verilecek. 3D Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı MATRİX GOLD eğitimleri başladı. 'Z-brush, ham elmas değerleme uzmanlığı ve mücevherat tasarım ve çizim teknikleri' eğitimleri de Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax e-Ticaret Sistemleri işbirliği ile de 'online e-ticaret uzmanlığı sertifika programı' başlatılacak. Katılımcıların temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim alacağı program 28 Kasım-20 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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