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    • Ekonomi
    • 16.11.2020 13:26
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    • 16.11.2020 13:26
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    Piyasada gözler 'nın faiz kararında! Kritik karar öncesi merakla beklenen anket sonuçlandı

    Piyasalarda gözler perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Toplantı öncesi AA Finans tarafından 27 stin katılımı ile yapılan anketten 475 baz puan faiz artışı beklentisi çıktı.

    Faiz kararı öncesi kritik anket sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor.

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

    Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

    22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.
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    Haberler Ekonomi Piyasada gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Kritik karar öncesi merakla beklenen anket sonuçlandı