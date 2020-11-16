İndirim oyununa dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirim kampanyalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, "Yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı" çağrısında bulundu. İndirim aldatmacalarına karşı vatandaşn tedbirli olması gerektiğini anlatan Palandöken, "Günümüzün rekabet piyasasında hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Her ürünün maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir" şeklinde konuştu.