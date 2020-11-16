İş yerindeki bir takım uygulamalara öfkelenen tır şoförü, iş yerini terk etti. İşveren ise devamsızlıkları tutanak altına alıp, tır şoförünü tazminatsız kovdu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan tır şoförü, alacağı sebebiyle sözleşmeyi kendisinin feshettiğini öne sürdü. Hemen hemen tüm dini ve milli bayramlarda aralıksız çalışmasına rağmen karşılığının ödenmemesi, sefer priminin sigorta matrahına yansıtılmaması ve en son yaptığı 8 seferinden dolayı adına tahakkuk eden sefer priminden dolayı haksız ve mesnetsiz şekilde borç tahakkuk ettirilmek suretiyle sefer primlerinden kesinti yapıldığını dile getirdi.