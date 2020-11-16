Brent petrolde son durum ne? Gözler fiyatlara çevrildi

IEA, geçen hafta yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçların gelecek yılın ilk yarısında talebi önemli ölçüde artırmasının beklenmediğine dikkati çekerek, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürmüştü.

IEA'nın tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 5 milyon 800 bin varil artarak günlük yaklaşık 97 milyon 100 bin varile ulaşacak.

Brent petrolde teknik olarak 43,43 ile 43,69 dolar aralığının direnç, 42,79 ile 42,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.