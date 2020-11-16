Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları kaç TL?

22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Döviz kurunda ve altında yaşanan sert değişikliklerin ardından yatırımcılar bu araçları yakından takip ediyor. Kasım ayında bir hayli hareketli geçen altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. İşte, günün detaylı altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
466,06
469,46
%0,28
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
465,31
465,39
%-0,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.888,54
1.889,87
%0,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
744,49
760,91
%-0,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.977,95
3.034,35
%-0,20
YARIM ALTIN FİYATI
1.484,32
1.521,83
%-0,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.977,95
3.034,35
%-0,20
ATA ALTIN FİYATI
3.096,63
3.174,81
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
260,99
302,94
%0,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
421,79
438,10
%0,36
GREMSE ALTIN FİYATI
7.550,20
7.652,20
%0,28
GEÇEN HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.211,16, en yüksek 1.303,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artarak 1.291,29 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 liraya, avro yüzde 10,67 azalışla 9,0890 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 467 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 467 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 633 milyon 835 bin 85,81 lira, işlem miktarı ise 3.487,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 642 milyon 58 bin 300,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.