Canlı altın takibi: Yastık altı yatırımı olarak tabir edilen altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü tarihinin en yüksek seviyesine kadar yükselen gram altın, ABD seçimlerindeki belirsizliğin sona ermesi ve özellikle aşının bulunması ile sert bir şekilde düşüşe geçti. Kısa sürede 535 TL seviyesinden 464 TL seviyesine kadar gerileyen gram altında tahminler de değişti. Geçen hafta 1963 dolar seviyesine kadar çıkan altının ons fiyatı, aşı haberinin Almanya'dan gelmesinin ardından sert bir düşüşe başladı. Ons fiyatı kısa sürede 108 dolar değer kaybetti. Daha sonra bir miktar yükselen ons fiyatı 1876 dolarda sabitlendi. Peki gram çeyrek düşecek mi çıkacak mı? Altın fiyatları en son ne kadar oldu?
AŞI KAYNAKLI SERT DÜŞÜŞ
Geçen hafta 1963 dolar seviyesine kadar çıkan altının ons fiyatı, aşı haberinin Almanya'dan gelmesinin ardından sert bir düşüşe başladı. Ons fiyatı kısa sürede 108 dolar değer kaybetti. Daha sonra bir miktar yükselen ons fiyatı 1876 dolarda sabitlendi. Aşının yüzde 90 oranında koruma sağladığı ve seri üretimle kısa sürede milyonlarca kişiye aşı yapılacak olması , fiyatların şimdilik sabit kalmasına neden oldu.
DÖVİZ KURUNDA SERT DÜŞÜŞ
ABD seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle dolar kurunda sert yükselişler olmuştu. Cumartesi günü Biden'in seçimleri kazandığının açıklanması ve Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, Berat Albayrak'ın istifa ederek yerine Lütfi Elvan'ın atanması sonrası dolar kurunda sert düşüş görüldü. 5 gün içinde dolar 1 TL'ye yakın değer kaybetti ve 8.52 TL seviyelerinden 7,68 TL'ye kadar geriledi.
Altın fiyatlarında salgının önemli rol alacağını söyleyen analistler, hem ons hem gram fiyatının geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini; aşının Dünya Sağlık Örgütü tarafından henüz onaylanmadığını, Avrupa başta olmak üzere dünyada vakaların hızla arttığını ve salgın kaynaklı tedirginliğin sürdüğünü ifade ediyor.
AŞI ONAYI HAFTAYA
Önümüzdeki hafta aşıyı geliştiren şirket , FDA'ya başvuru yapacak ve aşının onayı için çalışmalar yapılacak. Bu sebeple altındaki son düşüşün "tepki alımları" için fırsat verdiğini dile getiren analistler; teknik açıdan kısa vadede altının ons fiyatında 1.900 doların test edilebileceğini, bu durumda gram altında da 500-510 TL seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.
Fitch Solutions'ın raporuna göre, önümüzdeki çeyrekte düşük tahvil getirileri, zayıf dolar, ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını destekleyecek. Söz konusu rapora göre, 2021 yılında altının kazançları, ekonomik toparlanma ve aşı kullanımının artmasıyla birlikte sınırlanacak ve altın fiyatları ons başına ortalama 1,850 dolar seviyesinde seyredecek.
RBC Capital Markets Stratejisti Christopher Louney, "Aşı diğer ülkelere gönderilse bile hala dağıtım ve saklama sorunları ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı sağlık krizi aşı gelir gelmez hemen çözülmeyecektir." dedi.
PETROL DÜŞTÜ, ALTIN 1,958 DOLARA YÜKSELDİ
Yatırımcıların, sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ABD seçimlerine odaklandığı emtia piyasalarında, ABD Batı Teksas patrolünün varil yüzde 3.0'e yakın, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.5'e yakın düştü.
ABD seçimlerinde sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları ise 1,960 doları gördükten sonra, 1,958 dolara çekildi.
Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın, seçim çalışmalarında "temiz enerji"yi ve çevre koruma konularını öne çıkrmış olması, ve iklim konusundaki zorlukların aşılması için Yeşil Yeni Anlaşma'nın (Green New Deal) gerekliliğine ilişkin açıklamaları, petrol fiyasalarındaki işlemcilerde yarattığı kaygılarla satışlar arttı.
İş Yatırım'ın analizinde, "Başkanlık seçimlerini Biden kazanmak üzere; ancak, piyasalar için kimin olacağından ziyade ne zaman olacağı daha önemli" denildi ve eklendi:
"Trump'ın oyların yeniden sayılmasını istemesi ve sürecin uzaması güvenli limanlara yönelim artabilir. Dün 1,950 dolar seviyesinin üzerine yükselen altın bugün kar satışlarının etkisiyle 1,940 dolar seviyelerinden işlem görmekte. 1,960 dolar seviyesinin de kırılması yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir.
"Dün son bulan FED toplantısından piyasa beklentisine paralel olarak önemli bir sonuç çıkmadı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler verisi ekonomik takvimin en önemli gündem maddeleri konumunda."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.62 düşüşle 40.14 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.61 düşüşle 37.98 dolar,
- altın yüzde 0.59 artışla 1,958.52 dolar,
- gümüş yüzde 1.18 düşüşle 25.68 dolar,
- bakır yüzde 0.44 artışla 6,865.00 dolar,
- platin yüzde 1.72 düşüşle 911.65 dolar,
- paladyum yüzde 2.47 artışla 2,443.54 dolar düzeyindeydi.
ALTIN NEDİR?
Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.
Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.
ALTIN NERELERDE KULLANILIR?
Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.