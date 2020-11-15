AŞI ONAYI HAFTAYA

Önümüzdeki hafta aşıyı geliştiren şirket , FDA'ya başvuru yapacak ve aşının onayı için çalışmalar yapılacak. Bu sebeple altındaki son düşüşün "tepki alımları" için fırsat verdiğini dile getiren analistler; teknik açıdan kısa vadede altının ons fiyatında 1.900 doların test edilebileceğini, bu durumda gram altında da 500-510 TL seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Fitch Solutions'ın raporuna göre, önümüzdeki çeyrekte düşük tahvil getirileri, zayıf dolar, ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını destekleyecek. Söz konusu rapora göre, 2021 yılında altının kazançları, ekonomik toparlanma ve aşı kullanımının artmasıyla birlikte sınırlanacak ve altın fiyatları ons başına ortalama 1,850 dolar seviyesinde seyredecek.

RBC Capital Markets Stratejisti Christopher Louney, "Aşı diğer ülkelere gönderilse bile hala dağıtım ve saklama sorunları ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı sağlık krizi aşı gelir gelmez hemen çözülmeyecektir." dedi.