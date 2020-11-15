



PEŞİN Mİ, TAKSİT MI?



Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ocakta peşin ödenirse, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10'u alınacak.

Farkın yüzde 90'ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.



Borç, 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte ödeyenler için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte ödeyenler için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek