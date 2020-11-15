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    • 16.11.2020 08:47
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    • 22.11.2020 11:20
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    10.000 TL peşinat, çekilişsiz kurasız 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı!

    Alt gelir grubu ve orta gelir grubu için sunulan açık konut satışları. , yeni ev fırsatı ile beraber dar gelirli olana ailelere ev sahibi olma imkanı tanımaya başladı. 10000 TL peşinat ile beraber; ikamet şartı olmadan ev sahibi olabilirsiniz. Dar ve orta gelirli aileler, bu avantaj sayesinde 3+1 veya 2+1 ev sahibi olabilecekler.

    takvim.com.tr
    10.000 TL peşinat, çekilişsiz kurasız 240 ay vadeyle ev sahibi olun!

    Konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.Uygun fiyatlı konut satışı alabilmek için %15 peşinat ödenmesi yeterli olacak. Geri kalan tutar ise, aylık kira bedeli gibi ödenecek.

    TOKİ'den Ev Fırsatı

    Açık satış duyurusunda bulunan TOKİ, kurumsal internet sitesinden şartları yayınladı. Şartların karşılanması halinde orta ve dar gelirli kişiler; ev sahibi olabilecekler. 13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.

    Sonrasında ise;

    Bursa,

    Afyonkarahisar,

    Denizli,

    Ankara,

    Çorum,

    Aksaray,

    Hatay,

    Kastamonu,

    Mersin,

    Kars,

    Rize,

    Zonguldak

    Tokat

    TOKİ Taksit ve Peşinat Seçenekleri

    Açık konut satışları ile, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar, bir miktar peşinat ödedikten sonra geri kalan tutarı taksitle ödüyorlar. Konut projesine göre rakamlar değişiklik gösterirken, yüzde 10 peşinat uygulaması devam ediyor. En düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak belirlendi.

    TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor

    Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.

    Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.

    TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı

    TOKİ Ev Fiyatları

    ANKARA MAMAK: 260 BİN TL – TAKSİT TUTARI 1.087 TL

    BİNGÖL MERKEZ: BAŞLANGIÇ FİYATI 240 BİN TL - TAKSİT TUTARI 1.003 TL

    DENİZLİ VE İLÇELERİ: 120.000 TL – TAKSİT TUTARI 420 TL

    KARS SARIKAMIŞ: 185 BİN TL – TAKSİT TUTARI 825 TL

    KARABÜK: 240.000 TL – TAKSİT TUTARI 415 TL

    MERSİN GÜLNAR: 125.760 TL – TAKSİT TUTARI 419 TL

    SİVAS: 146 BİN TL – TAKSİT TUTARI 610 TL

    SAMSUN: 256 BİN TL – TAKSİT TUTARI 1280 TL

    TOKAT MERKEZ: 165 BİN TL – TAKSİT TUTARI 691 TL
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    Haberler Ekonomi 10.000 TL peşinat, çekilişsiz kurasız 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı!