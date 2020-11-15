10.000 TL peşinat, çekilişsiz kurasız 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı!

TOKİ Taksit ve Peşinat Seçenekleri

Açık konut satışları ile, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar, bir miktar peşinat ödedikten sonra geri kalan tutarı taksitle ödüyorlar. Konut projesine göre rakamlar değişiklik gösterirken, yüzde 10 peşinat uygulaması devam ediyor. En düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor

Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.