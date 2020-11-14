Küçükyalı’daki mağazalar yok sattı

İstanbul Küçükyalı'da Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı içerisinde, açık hava mağazacılığı konseptinde geliştirilen Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları, satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Tahincioğlu tarafından geliştirilen 'Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli' ile 60 ay sıfır faiz veya banka kredisiz, dosya masrafsız, vade farksız ve hayat sigortasız 120 ay 0.79 vade farkı ile sunulan ticari ünitelerin 1. fazının satışları kısa sürede bitti.
İKİNCİ FAZ SATIŞA ÇIKACAK
Tahincioğlu Gayrimenkul Başkanı Özcan Tahincioğlu, "İlk fazın satışında yaklaşık 300 milyon lira ciro elde ettik. Yoğun talep sebebiyle 2. fazın satışını öne çekeceğiz" dedi.
Multi evlere komşu
350 metre uzunluğundaki Palladium Cadde Küçükyalı mağazaları, Nidapark Küçükyalı içerisinde satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada (Multi Evler) etaplarınının yanında yer alacak. Mağazalar, E5 üzerinden haftada yaklaşık 1 milyon aracın geçtiği bir lokasyonda konumlanması ile de değer kazanıyor.
BAHÇELİ EVLERE TALEP ARTIYOR
Covid-19 pandemisi ve son olarak İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle konutların sağlamlığı ve güvenli yaşam alanı vatandaşın gündemine oturdu. Arizon Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, malzeme olarak en ucuz olanın değil, deprem yönetmeliğine uygun, zemin etüdleri yapılmış projelerin inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Özden, Silivri'de hayata geçirdikleri bahçeli konut projesi Villa'de Piar'ın 2 hafta önce başlayan lansmanında özellikle şehirden kaçıp güvenli yaşam alanı isteyenlerce tercih edildiğini söyledi.