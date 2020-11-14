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    • Ekonomi
    • 14.11.2020 Gazete
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    a büyük destek! İşe dönenin primi devletten

    Hükümet Meclis'ten geçen yasa ile ı artıracak yeni destekleri devreye aldı. Yeni istihdam paketiyle ‘hızla işe dönüş desteği’ devreye alınıyor. ödeneği alırken 3 ay içinde işe girenlerin primlerini devlet ödeyecek.

    İşe dönenin primi devletten

    Hükümet Meclis'ten geçen yasa ile ı artıracak yeni destekleri devreye aldı. 'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek istihdam paketinde yer alan desteklerden biri de 'hızlı işe dönüş' olacak. Düzenlemeye göre; ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece işsiz kaldıkları dönemin primleri ödenecek, prim boşlukları olmayacak. Düzenleme ile işsiz kalınan sürenin kısalması, işsizlerin işgücüne daha çabuk dönmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

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    Haberler Ekonomi İstihdama büyük destek! İşe dönenin primi devletten