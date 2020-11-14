Hem oturumluk yatırımlık

Fenix Yapı, Antalya'nın ilk karma projesi için kolları sıvadı. Bugüne kadar Antalya'da çok sayıda özel projeye imza attıklarını anlatan Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Fenix Center'ın kendileri için 'ustalık eseri' olduğunu söyledi. Projenin Türk gayrimenkul sektörüne de yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Mavi, projenin Türk turizmi ve Türkiye ekonomisine de katkı sunacağını ifade etti. SİMGE YAPI OLACAK

Fenix Center'ın, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin de simge yapılarından biri olacağını belirten Mavi, şunları kaydetti: "Fenix Center'ın içerisinde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı bir aşçımızın imzasıyla; Akdeniz ve Ege mutfağına sahip çok özel bir restoranımız olacak. Bunun yanında süit otel konseptiyle turizm anlayışına farklı bir boyut kazandıracağız. Ayrıca Türkiye'de ilk defa Fashion Mall konseptiyle özel markaları meraklılarına ulaştıracak, defilelerle Antalya'yı moda merkezi haline getireceğiz. Bu sayede Antalya'nın, orta ve uzun vadede moda alanında Milano, New York ve Paris gibi metropollere rakip olmasını hedefliyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Pandemide gaza bastı

Pandemide birçok firmanın dünyada ve ülkemizde frene bastığını belirten Eyüp Mavi, "Yatırımlarımızı ertelemek gibi bir düşüncemiz olmadı. İnşa sürecinde ortalama 1.000 kişiye, proje bitiminden sonra da 500 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Yeni normale uygun

Mavi, inşa edilecek tüm yapıların artık 'yeni normal'in kurallarına göre tasarlanması gerektiğini kaydederek, "Fenix Center da yeni normalin simgelerinden olacak. Kat bahçeleri ve doğal cephe peyzajı ile dünya standartlarında bir tasarıma imza atıyoruz" diye konuştu..

Yatırımcıya kazandıracak

Fenix Center projesi 200 daire, süitlerden oluşan otel işletmesi ve orta ölçekli AVM olarak planlandı. Konyaaltı Plajı'na 500 metre mesafede olan projedeki 100 daire arsa sahiplerine ait. Yatırımcılar dairelerini otel konseptindeki işletmeyle kiraya verebilecek.