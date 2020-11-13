Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliği ile düzenlenen CFO Summit 2020, Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri ortak bir platformda bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında açıklanan Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması sonuçlarına göre Türk Hava Yolları'nın mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterildi.

Türkiye'nin en büyük 1.000'den fazla şirketinin finansal performansları ve ilgili kişilerin başarılarının değerlendirildiği araştırma sonuçları 11 Kasım günü İstanbul'da açıklandı. Etkinlikte bir araya gelen önemli isimler, mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs'ün negatif etkisini en aza indirmek için finans yöneticilerinin ne denli kritik role sahip olduğunun altını çizdi.

Türk Hava Yolları'nda 4,5 yıldır Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda görev alan ve son üç yıldır en başarılı 50 CFO arasında gösterilen Murat Şeker elde ettiği başarı ile ilgili; "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı ailesinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni gururlandırıyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Mart ayından itibaren dünya ekonomilerini ve sosyal düzenlerini tehdit eden koronavirüs salgını karşısında ülke olarak çok başarılı bir sınav veriyoruz. İnanıyorum ki bu krizi arkada bıraktığımızda hem millet hem devlet hem de kuruluşlar olarak çok daha güçlü olacağız" dedi.

DOÇ. DR. MURAT ŞEKER KİMDİR?

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Murat Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nden Ekonomi Master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota Üniversitesi'nden Ekonomi alanında doktora derecesini aldı. Dr. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümü'nde Analist, 2011-2013 yılları arasında yine Dünya Bankası'nın aynı Başkan Yardımcılığı altında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümü'nde Ekonomist olarak görev aldı. 2013 yılında Türkiye'ye dönen Doç. Dr. Murat Şeker 2016 yılından bu yana Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımıcısı olarak görev yapıyor.