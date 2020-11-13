Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi artacak mı? Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına Naci Ağbal getirilmiş, son günlerde ekonomide atılan olumlu adımlarla döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Piyasalar ise Kasım ayında yapılacak Merkez Bankası toplantısını bekliyor. Toplantıda alınacak kararların ne olacağı merak ediliyor. Peki, faizler düşecek mi artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Para Politikası Kurulu 19 Kasım Perşembe günü yapılacak. Toplantıda faizlerle ilgili yeni bir karar alınması bekleniyor.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada fiyat istikrarına vurgu yapmıştı. Ağbal, "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?
TCMB'den 475 baz puanlık faiz artışı bekleyen Goldman Sachs analistleri bu adımın yeni başkana kredibilite kazandıracağını savunuyorlar.
BAŞKAN AĞBAL'DAN AÇIKLAMA
Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."
DOLAR DAHA DÜŞECEK Mİ?
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, altın ve dolar piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bal yaptığı açıklamada; Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama hisse senedi ve altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?
Merkez Bankası beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 12,47'ye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarını yayınladı.
Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.
2020 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 33,96 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 23,18 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,00'ının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 28,00'ının beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.
Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşti.