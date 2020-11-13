Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi artacak mı?

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Merkez Bankası beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 12,47'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi Kasım ayı sonuçlarını yayınladı.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.