İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Koronavirüs salgını sürecinde devreye alınan bu kararın 17 Kasım tarihinden uzatılmasına karar verildi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı hangi tarihte sona erecek? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.