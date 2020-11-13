Halk arasında genellikle tercih edilen bir yatırım aracı olan altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 468,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 467 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 467 bin 800 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.889,38 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?