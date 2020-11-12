Kalkan, hastanede ileri teknolojiye sahip cihazların kullanılacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hastanede mikrobiyoloji, biyokimya, genetik ve patoloji alanlarında aynı anda tüm testleri çalışabilecek ileri bir cihaz parkurumuz olacak. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinde vatandaşımıza beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacak. Binamız ısıtma ve soğutmada tasarruflu bir çerçeveye sahip. Çatısındaki 6 bin metrekarelik güneş panelleriyle kendi suyunu kendisi ısıtacak."

Şehir Hastanesinin "Trakya'nın kalbi" olacağını vurgulayan Kalkan, "Özellikle sağlık turizminde bölgemiz önemli bir üs kazanacak. Hem Balkanlar'dan hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelecek insanlara hizmet verecek." diye konuştu.