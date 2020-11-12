Perakendede cirolar yükseliyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. BMD'nin Ekim ayı anketinde; geçen yıla göre AVM mağazalarında cirosu yüzde 80'in üzerine çıkan üye firmaların oranı yüzde 58'e, cadde mağazalarında ise yüzde 63'e ulaştı. Ankette e-ticaret cirosu geçen yıla göre yüzde 200'ü aşan üyelerin oranı yüzde 20 olarak belirlendi. BMD Başkanı Sinan Öncel, Ekim cirolarında Eylül'e göre ciddi bir toparlanma gözlemlediklerini belirterek, "Eylül'de AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan üyelerimizin oranı yüzde 38 iken, Ekim'de yüzde 58'e ulaştı. Cadde mağazalarında ise oran yüzde 51'den 63'e çıktı. Önceki ay ile kıyasladığımızda Ekim cirolarında kayda değer bir yükselme var" dedi. Öncel, e-ticarette de yükseliş trendinin devam ettiğini anlattı.