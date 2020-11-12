Kozmetikçiler için fırsat

Dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı ve en büyük ikinci kozmetik pazarı olan Çin'de, Türk üreticileri fırsatlar bekliyor. Türkiye'nin, Çin'e geçen yıl 2.6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Giz Kozmetik Uluslararası Satış Direktörü Sinan Eraslan, bu potansiyelin artırılabileceğini ifade etti. Çin'in renkli kozmetik grubunda ithalatının ihracatından fazla olduğunun altını çizen Eraslan, "Çin, 2019'da 16.6 milyar dolarlık renkli kozmetik ithalatı gerçekleştirirken, 6.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Çin, 69.4 milyar dolarlık kozmetik pazar büyüklüğüne sahip. Yaklaşık yüzde 11.2'si renkli kozmetikten oluşuyor. 2024'te pazarın 119.8 milyar dolar olması bekleniyor. Bu büyüklük gözden kaçırılmamalı. Planlarımızı doğru yaparak Çin pazarındaki payımızı artırabiliriz" dedi. Global kozmetik pazarının büyüklüğünün 350 milyar dolar, renkli kozmetik pazarının 66.5 milyar dolar olduğunu söyleyen Eraslan, "İhracatı markalaşarak artırabiliriz" diye konuştu.