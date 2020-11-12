Brent petrol fiyatlarında kritik eşik aşıldı

OPEC ayrıca, dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol talebi tahminini bir önceki aya göre 300 bin varil düşürdü.

OPEC'in tahminine göre, küresel petrol talebi 2021'de bu yıla göre 6 milyon 250 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 260 bin varile ulaşacak.

Uluslararası petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının ekim ayı petrol piyasası raporu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri takip edilecek.rent petrolde teknik olarak 43,97 ile 44,22 dolar aralığının direnç, 43,72 ile 43,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.