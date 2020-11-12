Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Ülkemizde KPSS puanı ile memur alımı için her yıl iki kez merkezi yerleştirme yapılmaktadır. İlk merkezi yerleştirme Temmuz ayında yapılmıştı. İkinci merkezi yerleştirme ise Aralık ayında başlayacaktır. Bu yönde Memur ihtiyacı olan kurum ve kuruluşların Aile Bakanlığına taleplerinde son güne geldik. İşte KPSS 2020/2 ile 2000 üzeri memur alımı başvuru şartları ve kılavuzu son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Kimler 2020/2 Tercih Kılavuzunda tercih Yapabilecek?
Aralık ayında yapılan olan KPSS/2 ile memur alımına tercih yapacak adaylar öncelikle 657 Sayılı Devle Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu yönde " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " şartları aranacak. Bunun dışında Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ile KPSS puanı şartı aranacak.
KPSS Detayı:
Merkezi Yerleştirme ile Memur alımları için adaylardan KPSS Şartı aranıyor. Bu kapsamda adayların 2020 yılında yapılış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir.
KPSS Taban Puanı Kaça Düşer?
KPSS Tercihlerinde adayların en çok merak ettiği konulardan biriside KPSS puanı bu yıl kaça düşer olmuştur. Geçtiğimiz dönem puan durumlarına bakacak olursak Lisans mezunu alımlarda en düşük 50 puan, Ön Lisans mezunu en düşük 69 puan ve lise mezunlarından en düşük puan 69 puan olarak açıklanmıştı. KPSS 2020/2 de de puan beklentisi bu yöndedir.
KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu için yeni bir adıma giriyoruz. Kılavuzun hazırlanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Merkezi atamalar kurumların bünyelerindeki boşluğa göre yapılıyor. Bu yönde kamu kurum ve kuruluşları bütçe durumuna göre bünyesine memur alımı yapmaktadır. Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına talepler 01 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı ve artık 13 Kasım 2002 tarihi ile sona ermektedir. Kurumların bir çoğu bünyelerindeki boşluğun talebini oluşturmuş olup tüm talepler Aile Bakanlığı tarafından ÖSYM Tercih kılavuzu ile duyurulacaktır.
KPSS 2020/2 Tercih Tarihleri Ne Zaman?
AÇSHB bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2020/2 merkezi yerleştirme ile tercihlerine 30 Aralık 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 07 ocak 2021 tarihine kadar devam edeceklerdir.
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.