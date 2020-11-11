İŞKUR'A ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Soru: İş yerim kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor ve günlük iki saat üzerinden prim yatırıyor. Biz her gün 9-16 çalışıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim? Nurcihan S.

Cevap: İşvereniniz, kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp sizi de tam mesai ile çalıştırıyorsa kısa çalışma uygulamasını istismar ediyor demektir. Bunun da yaptırımları ağır. Bu durum çalışanı da haklar sunuyor. İŞKUR'a şikayet etmeniz gerekiyor.