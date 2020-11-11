Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar anlık verileri yakından takip etmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,1900 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinden itibaren 9,6950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6970 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?