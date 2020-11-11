Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar anlık verileri yakından takip etmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,1900 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinden itibaren 9,6950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6970 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 479 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 475 bin 800 lira, en yüksek 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 528 milyon 110 bin 355,65 lira, işlem miktarı ise 5.179,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 564 milyon 665 bin 884,97 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
DOLAR 8 TL'NİN ALTINDA
Güne 8,1900 liradan başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından 7.87 seviyesini gördü.
Cumhurbaşkanı konuşmasında yeni yönetimlere destek açıklaması ile dolar 8 TL'nin altına geriledi. Ayrıca doların gerilemesinde BDDK'nın swap ve türev işlemlerdeki normalleşme adımlarının da etkisi görülüyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 386 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 13.206 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 6.316 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.437 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 20.954 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.728 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1794 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşmasının risk iştahını artırdığını söyledi.
Kovid-19 aşısına ilişkin olum haber akışının da pay piyasalarını sektör bazlı desteklemeye devam ettiğine dikkati çeken analistler, ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın piyasalardaki alıcılı seyri görece törpülediğini ifade etti.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğin, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Çin'de, teknoloji sektöründeki bazı tekelci uygulamaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirileceği haberleri ile bugün Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 9 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı yüzde 5 değer kaybetti.
Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 3.342 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 25.350 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,4 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 43.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 26.254 puanda seyrederken, kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artarak 2.486 puan oldu.
BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI
Borsa İstanbul'da yüzde 0,55 artan BIST 100 endeksi, 1.249,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 6,87 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak, gördüğü en yüksek seviye olan 1.249,87 puana çıktı. Endeksin gördüğü en yüksek seviye rekoru en son 1.245,37 puanla 22 Ocak'ta kırılmıştı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün, BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.
Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini anımsatarak, özellikle banka ve ulaştırma hisselerinin uzun bir aradan sonra yeniden borsanın lokomotifi olduğunu ve böylece rekorların geldiğini söyledi.
Bugün açılış öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını bildiren analistler, bu gelişmenin de bankacılık sektörünü destekleyeceğini ifade etti.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, ağustosta 4,6 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23,2 milyar dolar olmuştu.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 8,1900 liradan, avro 9,6970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,1880 liradan alınan dolar, 8,1900 liradan satılıyor. 9,6950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olmuştu.