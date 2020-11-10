

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira veriyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.