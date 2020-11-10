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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 Gazete
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    Emekliye 2.550 TL fırsatı! Hangi ne kadar veriyor? İşte detaylar...

    3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara fırsatı sürüyor. a göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.

    Emekliye 2.550 TL

    EMEKLİLERE, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor.

    İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.

    Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

    KİM, NE VERİYOR?
    AKBANK: 500, 625, 750 lira.


    DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
    FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
    GARANTİ BBVA: 800,1.000, 1.200 lira.


    HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
    ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira veriyor.
    İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.


    QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
    ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus ödemesi yapıyor.


    TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.
    VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
    ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 2.550 TL promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...