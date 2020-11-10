Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Kasım'ı yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: