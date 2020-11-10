Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Kasım'ı yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,58
|33,76
|-9,42
|Turkcell
|15,38
|16,36
|-5,99
|Bagfaş
|17,43
|18,19
|-4,18
|Kartonsan
|2.068,10
|2.150,00
|-3,81
|Enka İnşaat
|7,43
|7,68
|-3,26
|İndeks Bilgisayar
|16,95
|17,50
|-3,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,00
|35,02
|-2,91
|Şekerbank
|1,48
|1,52
|-2,63
|Gözde Girişim
|6,70
|6,87
|-2,47
|Ülker Bisküvi
|22,06
|22,56
|-2,22
|Ford Otosan
|117,30
|119,80
|-2,09
|Bim Mağazalar
|69,00
|70,40
|-1,99
|Koza Altın
|76,85
|78,20
|-1,73
|GSD Holding
|2,29
|2,33
|-1,72
|Oyak Çimento
|8,05
|8,19
|-1,71
|Logo Yazılım
|98,60
|100,30
|-1,69
|Şok Marketler
|11,39
|11,58
|-1,64
|Türk Traktör
|128,70
|130,60
|-1,45
|Arçelik
|27,90
|28,20
|-1,06
|Koza Madencilik
|12,54
|12,66
|-0,95