Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ralli beklentisini karşılamış oldu.
Ancak uzmanlar bu yükselişin kar satışları getirebileceği uyarısında da bulunuyor.
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi.
Maviş, ABD seçim belirsizliğinin ve dünyada artan COVİD-19 vaka sayılarındaki artışın zaman zaman piyasalarda tedirginlik yarattığını ifade ederek, "Borsa İstanbul 1222 puanın üzerinde kapanış gerçekleşirse yükseliş eğilimi devam eder" dedi.
Belgin Maviş, ancak bu seviyede kar satışları gelmesi durumunda aşağıda 1.185-1.195 bandına bir geri çekilme hareketi olabileceğini söyledi.
Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler açısından dün bilanço döneminin son günü yaşandı.
Birçok şirket üçüncü çeyrek bilançolarını da açıklamış oldu.
Bundan sonra ise dördüncü çeyrek bilançoları yatırımcılar için önemli olacak.