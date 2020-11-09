Trendyol indirimleri hangi ürünlerde var? Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol müşteri hizmetleri iletişim!

Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol müşteri hizmetleri iletişim yolları merak ediliyor. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde var? Yılın farklı dönemlerinde Trendyol gibi e-ticaret firmaları büyük kampanyalar yapıyor. Bu yıl 9-12 Kasım tarihleri arasında yapılan kampanyaya yoğun katılım var. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde?

TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?

• Ödemelerinizi sadece kredi kartı ve banka kartı ile sipariş oluşturma aşamasında yapabilirsiniz.