Trendyol indirimleri hangi ürünlerde var? Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol müşteri hizmetleri iletişim!

Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol müşteri hizmetleri iletişim yolları merak ediliyor. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde var? Yılın farklı dönemlerinde Trendyol gibi e-ticaret firmaları büyük kampanyalar yapıyor. Bu yıl 9-12 Kasım tarihleri arasında yapılan kampanyaya yoğun katılım var. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde?
TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?
• Ödemelerinizi sadece kredi kartı ve banka kartı ile sipariş oluşturma aşamasında yapabilirsiniz.
TRENDYOL MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLETİŞİM
Çağrı Merkezi: 0 212 331 0 200
Çağrı Merkezi hafta içi ve hafta sonu 08:30-24:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TRENDYOL İNDİRİMLERİ HANGİ ÜRÜNLERDE?
Pek çok markada büyük indirim fırsatları olacak, aşağıdaki kategorilerden çok fazla çeşitte ürüne uygun fiyatla ulaşılabilme şansı olacak.
Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,
Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,
Giyim ürünlerinde,
Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,
Süpermarket ürünlerinde
Spor giyiminde
Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.