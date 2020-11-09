TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı yayın!

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR!

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Ekim'de başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Ekim – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.