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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 12:36
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    • 09.11.2020 12:40
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    SON DAKİKA: Bakan Pekcan verilerini açıkladı: Pandemi sonrası daha güçlü Türkiye

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

    Bakan açıkladı: Pandemi sonrası daha güçlü Türkiye

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

    İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. OECD verilerine göre Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra 2020'de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Pekcan OECD verilerini açıkladı: Pandemi sonrası daha güçlü Türkiye