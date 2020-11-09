Gülümseten estetik! Türkiye gülüş estetiğinde çekim merkezi

Gülüş tasarımı gereken durumlarda bin 500 ile 2 bin lira arasında tasarım maliyeti olduğunu ifade eden Özel, "İngiltere, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Arap ülkelerinden hasta geliyor" diye konuştu.

Uzman Doktor Esma Sönmez de dünyanın her yerinden hasta kabul ettiklerini, Avrupa ve Arap ülkelerinden çok hasta geldiğini belirtti.