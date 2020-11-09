Gülümseten estetik! Türkiye gülüş estetiğinde çekim merkezi

Estetikte son trend gülüş estetiği oldu. Para dergisinin haberine göre; son dönemde Ortadoğu ve Avrupa'dan ülkemize gülüş estetiği hizmeti almak için gelen ziyaretçilerin sayısında önemli bir artış var. Operasyonlar kişiye özel olarak belirlenirken, fiyat skalası da yapılacak işleme göre değişiklik gösteriyor.
4-8 SEANS
Doktor ve Öğretim Üyesi Gülsüm Sayın Özel, ortodontik tedavi ihtiyacı olmadan yapılacak gülüş estetik işlemleri için ortalama 4-8 seanslık bir tedavinin yeterli olacağını kaydederek, "İmplant ve ortodontik tedavilerin olmadığı durumlarda tek çene için 10 bin ile 25 bin lira arasında maliyet çıkıyor" dedi.
Gülüş tasarımı gereken durumlarda bin 500 ile 2 bin lira arasında tasarım maliyeti olduğunu ifade eden Özel, "İngiltere, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Arap ülkelerinden hasta geliyor" diye konuştu.
Uzman Doktor Esma Sönmez de dünyanın her yerinden hasta kabul ettiklerini, Avrupa ve Arap ülkelerinden çok hasta geldiğini belirtti.