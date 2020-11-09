Döviz fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 9 Kasım Dolar kaç TL oldu? Dolar Euro ne kadar?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tekrar uygulamaya alınan tedbirlere karşın geçen hafta pay piyasalarında ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, teşvik beklentileri ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserlik fiyatlandı.

Cuma günü New York borsasında yatay sayılabilecek bir seyir izlense de haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 6,87, S&P 500 endeksi yüzde 7,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 9,01 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırarken, dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, devam eden Brexit belirsizliği, artan Kovid-19 vakalarına bağlı olarak uygulamaya alınan tedbirler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık alım programında tutarı yükseltmesi ve tahminlerden iyi gelen makroekonomik veriler geçen haftanın en önemli gündem maddeleri oldu.

Bu gelişmeler ve artan küresel risk iştahı ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8'e varan yükselişler kaydeden pay piyasaları, cuma günü ise karışık bir seyir izledi. Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 geriledi.