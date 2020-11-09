Emeklilik tüm çalışanların hayalidir. Bu hayal içinde yıllarca çalışmak ve bazı şartları yerine getirmek gereklidir. Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kaldığımız zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkânımız var. Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Hep anlattığımız askerlik borçlanması ve doğum borçlanması bunlardan ikisi. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Sigortadan sonra yapılan 3 doğum 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kaldığımız zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkânımız var. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor.
Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de borçlanılabiliyor. Bu süreleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz. Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinden ücretsiz izinli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadar ki zamanı borçlanabiliyor. Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.
STAJYERLİK MESELESİ
Geçtiğimiz haftalarda uzun uzun yazdım stajda geçen süreler de borçlanılabilmeli. Yukarıda anlattık avukatların ve hekimlerin bu hakkı var. Ama diğer çalışanların yok. Bu taleplerin karşılık bulmasını bekliyoruz.
YEDEK SUBAY BORÇLANMASI
*1982 doğumluyum ve Eylül 2005 sigorta girişliyim. 2009 Nisan ve 2010 Nisan arasında asteğmen olarak askerlik yaptım. Acaba bu süreyi emeklilik süreme katabilir miyim? Cüneyt ÖZTÜRK
Sigortadan önce askerlik yapanlar bu süreleri borçlanarak yaş şartlarını indirebiliyor. Asteğmenlerde ise sadece yedek subay okullarında geçen süreler borçlanılıyor. Bu da genelde 3-4 ay oluyor.
BİR ÇOCUĞA 720 GÜN
*Annem 27.04.1960 doğumlu. 2007 yılından bu yana çalışıyor. Çocuk parası ödeyip emekli olabilir mi? Derya ALTUN
Anneniz için emeklilik şartları 58 yaş ve 7 bin gün prim gerekiyor. Primlerini artırmak için 2007 yılından sonra doğumları varsa bunları borçlanarak her çocuk için 720 gün kazanma imkanı bulunuyor.
MAAŞ KESİLİR
*36 yaşında bir bayanım ve bir çocuk sahibiyim, eşimden ayrıldım. Babam vefat ettiğinden dolayı ölüm maaşı bağlandı. Çalışmaya başlarsam bu maaş kesilir mi? N. GÜREL
Yetim maaşı kız çocukları evlenmedikleri ve bir yerde çalışmadıkları sürece kesilmiyor. Bu yüzden bir yerde çalışmaya başlarsanız bunu kuruma bildirmeniz gerekir ve maaşınız kesilir.
EMEKLİ OLMAK İÇİN BAŞKA FIRSATLAR DA VAR
Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kaldığımız zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkânımız var. Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor.
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında.
Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor.
Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de borçlanılabiliyor. Bu süreleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz.
Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinde ücretsiz izinli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor.
Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadar ki zamanı borçlanabiliyor.
Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor.
Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.
PARA GERİ ALINABİLİR
Bütün bunlardan faydalanma imkanı bulunmayanlar isterlerse yıl ve yaş şartını tamamlamış olma şartıyla bugüne kadar yatırdıkları primlerin parasını geri alabilirler. Bunun için SGK'ya başvurmak yeterli oluyor.