Brent petrol fiyatları kritik sınırın üstüne tutundu

Libya Ulusal Petrol Kurumu cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki toplam petrol üretiminin günlük 1 milyon varili geçtiğini duyurdu.

Ayrıca, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 adet arttı.

Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,48 ile 40,57 dolar aralığının direnç, 40,36 ile 40, dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.