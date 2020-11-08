Trendyol 9 - 12 Kasım 2020 indirim günleri! Trendyol 11.11 indirimleri hangi markalarda?

Trendyol 9 - 12 Kasım 2020 indirim günleri için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Alışveriş çılgınları şimdiden alacaklarını belirlemeye ve favorilerine eklemeye başladı. Stoklarla sınırlı olan ürünler sadece birkaç günlüğüne her zamankinden daha uygun fiyatla satışa sunulacak. Peki Trendyol süper indirim günlerinde neler var? Trendyol 11.11 indirimleri hangi markalarda? İşte merak edilenler…
TRENDYOL İNDİRİM GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Trendyol, yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. 2020 yılı Trendyol indirimlerini de ilan eden site, 9 - 12 Kasım'da süper indirimlerle kullanıcılara hizmet verecek. Böylece 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde toplam 4 gün, uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunacak.
TRENDYOL İNDİRİMLERİ HANGİ MARKALARDA?
Pek çok markada büyük indirim fırsatları olacak, aşağıdaki kategorilerden çok fazla çeşitte ürüne uygun fiyatla ulaşılabilme şansı olacak.
Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,
Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,
Giyim ürünlerinde,
Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,
Süpermarket ürünlerinde
Spor giyiminde
Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.