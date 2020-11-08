Trendyol 9 - 12 Kasım 2020 indirim günleri! Trendyol 11.11 indirimleri hangi markalarda?

TRENDYOL İNDİRİMLERİ HANGİ MARKALARDA?

Pek çok markada büyük indirim fırsatları olacak, aşağıdaki kategorilerden çok fazla çeşitte ürüne uygun fiyatla ulaşılabilme şansı olacak.

Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,

Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,

Giyim ürünlerinde,

Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,

Süpermarket ürünlerinde

Spor giyiminde

Trendyol, birçok ürünü hızlı ve uygun fiyata vatandaşlara sunuyor. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında da yine her çeşit ürünü tüketicilere açıyor. Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.