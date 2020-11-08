ZAM SÜRECİ BAŞLIYOR 2021 ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

2021 yılı asgari ücret zam görüşmelerine kısa bir süre kala hükümetten ilk açıklama geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlığı adına sunum gerçekleştirdi.

Sunum kapsamında yapmış olduğu konuşmasında 2021 asgari ücret konusuna değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücret zam oranı işverenler adına TİSK, işçiler adına Türk İş ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı'nın oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapılan görüşmeler sonrasında belirleniyor.