2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. Ekonomi uzmanlarının ele aldığı zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde maaş zam oranları için belli bir bant aralığında duruluyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ZAM SÜRECİ BAŞLIYOR 2021 ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
2021 yılı asgari ücret zam görüşmelerine kısa bir süre kala hükümetten ilk açıklama geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlığı adına sunum gerçekleştirdi.
Sunum kapsamında yapmış olduğu konuşmasında 2021 asgari ücret konusuna değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücret zam oranı işverenler adına TİSK, işçiler adına Türk İş ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı'nın oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapılan görüşmeler sonrasında belirleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRETE 397 TL EK ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL