Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.11.2020 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 11:20
    ABONE OL

    ! ?

    yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başladı. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunan market zincirinde bu hafta hangi fırsatların yer aldığı merak edildi ve araştırılanlar arasında yer aldı. Peki ? Özellikle naranciye sıkacağı ve elektrikli ızgaradaki fiyatlar dikkat çeken ürünlerden. aktüel ürünler kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 7-10 Kasım aktüel ürün fırsatlarında neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yine dopdulu. Heyecanla beklenen kataloglar yayınlandığında hangi ürünlerin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sunulduğu merak edilerek araştırılıyor. Belli bir süreliğine stoklarla sınırlı satışa sunulan ŞOK 7-10 Kasım aktüel ürün fırsatlarında neler var? Mutfak gereçlerinden ev tekstil ürünlerine, battaniyeden dekoratif ürünlere, çocuk ürünlerine kadar pek çok fırsat ŞOK aktüel ürünler kataloğunda…

    ŞOK 7-10 KASIM 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Narenciye Sıkacağı

    • Özel açılı kremiyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar
    • Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar

    Elektrikli Izgara
    • 100-260°C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat
    • Yapışmaz ızgara plakası ve tepsi
    • Çıkarılabilir termostat ünitesi
    •Çıkarılabilir yağ damlama tepsisi
    •Kokusuz ve dumansız ızgara özelliği
    •Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
    2000 W

    3'lü Kurulama Bezi

    Çelik Cezve
    • 450 ml • 0,60 mm kalınlık, bakalit sap

    Pamuklu Çift Kişilik Battaniye
    Pamuklu
    180x220 cm

    Kelebek Havluluk
    • DKP şeritten metal
    • 27x14 cm
    • Renk üzeri patineli

    Metal MotifIi Sehpa 2'li
    • 48x35 cm • 48x30 cm
    • Altın sarısı-siyah veya bakır-siyah renk seçenekleriyle

    Baskılı Pipetli Bardak 400 ml

    Çekiçli Bultak
    • Görme, dokunma, kavramsal ve kaba motor becerilerini geliştirir
    • +10 ay

    Nivea Soft Nemlendirici Bakım Kremi 200 ml
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 7-10 Kasım aktüel ürün fırsatlarında neler var?