BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri çok uygun fiyata satışa sunan market stoklarla sınırlı tutuyor. Dolayısıyla vatandaşlar bu fırsatlardan yararlanmak için sabah erken saatlerinde BİM mağazalarını ziyaret ederek aktüel ürünlerden satın alıyor. İncelemek ve alacaklarını önceden belirlemek isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020 haberimizde yer alıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 KASIM 2020
İç Astar Elbise Kadın
• Ten, siyah renklerde
• S/M - L/XL beden
İp Askılı Atlet Kadın
• S-M-L beden
İçimOrganik Süt
• 200 ml
EnaOrganik Natürel Zeytinyağı
• 500 ml
• Soğuk sıkım
Ecco Soft24'lü Tuvalet Kağıdı
7'li Soket Çorap Erkek
• 40-44 numara
3'lü Babet Çorap Çocuk
• Desenli
• 29/34 - 35/39 numara
Dev Sürpriz Yumurta
Oda ve Kumaş Kokusu • 1000 ml