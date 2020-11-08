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    • Ekonomi
    • 08.11.2020 13:08
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    • 08.11.2020 13:08
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    ! ürünler bu hafta yine dopdolu!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli ve güzel ürünleri uygun fiyatla satışa sunan marketler yakından takip ediliyor. Salı ve Cuma günleri sabahın ilk saatlerinde şubelerine giden vatandaşlar belirledikleri ürünleri tükenmeden almaya çalışıyor. ürünler bu hafta yine dopdolu. Peki hangi ürünlerde hangi fiyatlar var? İşte merak edilen güncel katalog…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri çok uygun fiyata satışa sunan market stoklarla sınırlı tutuyor. Dolayısıyla vatandaşlar bu fırsatlardan yararlanmak için sabah erken saatlerinde BİM mağazalarını ziyaret ederek aktüel ürünlerden satın alıyor. İncelemek ve alacaklarını önceden belirlemek isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020 haberimizde yer alıyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 KASIM 2020

    İç Astar Elbise Kadın
    • Ten, siyah renklerde
    • S/M - L/XL beden

    İp Askılı Atlet Kadın
    • S-M-L beden

    İçimOrganik Süt
    • 200 ml

    EnaOrganik Natürel Zeytinyağı
    • 500 ml
    • Soğuk sıkım

    Ecco Soft24'lü Tuvalet Kağıdı

    7'li Soket Çorap Erkek
    • 40-44 numara

    3'lü Babet Çorap Çocuk
    • Desenli
    • 29/34 - 35/39 numara

    Dev Sürpriz Yumurta

    Oda ve Kumaş Kokusu • 1000 ml
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!