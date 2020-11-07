Kayıt dışı istihdama karşı bir dizi önlem uygulanacak. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre; bunlardan biri, sporun bir iş kolu ve meslek haline getirilerek, kayıt dışı istihdamın önlenmesi olacak.
Bu amaçla, spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenecek ve sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecek. Ayrıca, antrenörlüğe ilişkin eğitimler, mevzuat, yöntemler, eğitim sonrası sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve antrenörlüğün niteliği artırılacak. Sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi konusunda görev alacak kondisyonerlerin yetiştirilmesi amacıyla spor kondisyoneri yetiştirme kursları verilecek. Uzmanlar, bu kararın işsizlikle mücadeleye yardımcı olacağını belirtiyor.
Bu amaçla, spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenecek ve sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecek. Ayrıca, antrenörlüğe ilişkin eğitimler, mevzuat, yöntemler, eğitim sonrası sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve antrenörlüğün niteliği artırılacak. Sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi konusunda görev alacak kondisyonerlerin yetiştirilmesi amacıyla spor kondisyoneri yetiştirme kursları verilecek. Uzmanlar, bu kararın işsizlikle mücadeleye yardımcı olacağını belirtiyor.