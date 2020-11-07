7 proje alanında enkaz ve enkaz etrafı alanlarda projeler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zemin+5 kat 2+1 şeklinde yapacağız. 2+1 istemiyorum ve rezerv alan istiyorum diyenler için şehir hastanesi arkasında olan yer için büyütme çalışmalarımız da var. Sağlam bir zemin, uygun bir yerleşim alanı. İzmir yerel değerlerini koruyacağımız planlama yapıyoruz. Sosyal alanları, cami ve kültür merkeziyle örnek bir proje.

1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Diğer mahallelerde de depremde hasar görmemiş ya da az hasarlı alanlarda dönüşüm talepleri var. Tüm İzmir genelinde çalışma başlattık. Bu alanlarda verilecek tüm maddi ve teknik desteği vermeye hazırız.

Sahada şu an 7 bin personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta salı çarşamba hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak.

857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek. Hasarlı hiçbir binada eğitim öğretim yapılmayacaktır.