Kiracılara ve ev sahiplerine para desteği geliyor! Depremde binaları ağır veya orta derecede hasar gören İzmirli vatandaşlara devlet tarafından kira desteği sunuluyor. Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Yeni yapılacak konutlarda hak sahiplerine yüzde 50 indirim de sağlanacak. Çıkan tutarı vatandaşlar ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 18 yılda ödeyebilecek.
KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE TESLİM
Bakan Kurumun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
Taşınma süreçlerini koordine ediyoruz. Yapılacak işlere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Her gün mimarlarımız TOKİ Başkanımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 15 gün içinde projeleri tamamlayıp 1 ayda başlayacağız.
7 proje alanında enkaz ve enkaz etrafı alanlarda projeler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zemin+5 kat 2+1 şeklinde yapacağız. 2+1 istemiyorum ve rezerv alan istiyorum diyenler için şehir hastanesi arkasında olan yer için büyütme çalışmalarımız da var. Sağlam bir zemin, uygun bir yerleşim alanı. İzmir yerel değerlerini koruyacağımız planlama yapıyoruz. Sosyal alanları, cami ve kültür merkeziyle örnek bir proje.
1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Diğer mahallelerde de depremde hasar görmemiş ya da az hasarlı alanlarda dönüşüm talepleri var. Tüm İzmir genelinde çalışma başlattık. Bu alanlarda verilecek tüm maddi ve teknik desteği vermeye hazırız.
Sahada şu an 7 bin personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta salı çarşamba hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak.
857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek. Hasarlı hiçbir binada eğitim öğretim yapılmayacaktır.
Konak-Bornava-Seferihisar-Buca'da talepleri almaya devam ediyoruz. Bayraklı ve diğer ilçelerde 3370 talep aldık. Hasar tespitleri için hasartespit.csb.gov.tr'den öğrenebilirler. 5000 konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık.
KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?
Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz. Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık.
İzmir Valiliğimize internet sitesi üzerinden bina durumu ve taşınmaya ilişkin durumlarını taleplerini belirtebilirler. İhtiyaçlarını internet sitesi üzerinden başvurabilirler. Koordinasyon çadırlarında da başvurular alınıyor.
EN ÇOK KİRA YARDIMI İSTANBUL'DA YAPILDI
Bakanlık bugüne kadar riskli yapıların yer aldığı dönüşüm alanlarında en çok kira yardımını İstanbul'da yaptı. İstanbul'da dönüşüme giren riskli yapı sahiplerine bakanlık 1 milyar 724 milyon TL kira yardımı yaptı. Riskli alanlarda ise en çok kira yardımı 258 milyon ile Şırnak'ta yapıldı. Riskli yapılarda en çok yardımın yapıldığı ikinci şehir ise başkent Ankara oldu. Başkentte bakanlık 310 milyon yardımda bulunurken, Ankara'yı 237 milyon ile İzmir takip etti. Riskli alanlarda ise ikinci sırada yine 158 milyon kira yardımı ile İstanbul gelirken, megakenti 136 milyon kira yardımı ile Mardin takip etti.
İZMİR'DE BAKANLIK 237 MİLYON TL KİRA YARDIMI YAPTI
Depremin ardından dikkatler ise İzmir'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. İzmir'de bugüne kadar bakanlık toplam 237 milyon TL kira yardımı yaptı. En çok kira yardımının yapıldığı ilçeler; Karşıyaka, Buca, Karabağlar, Bayraklı, Bornova ve Konak oldu. Bakanlık Karşıyaka'da 76 milyon 274 bin, Buca'da 45 milyon 656 bin, Karabağlarda 19 milyon, Bayraklı'da 15 milyon 944 bin, Bornova'da 13 milyon 304 bin ve Konak'ta 10 milyon 683 milyon kira yardımı yaptı.
KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!
Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır.
Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.
DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
Tahliye kararı verilmesi ya da yıkım işleminin başlaması ile devletin kira yardımı da başlamaktadır.
18 AY BOYUNCA
Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa bu süre 36 aya kadar çıkabiliyor. Kira yardımının anlaşma ile tahliye edilen binalara yapıldığını da ekleyelim. Mülkiyetini belgeleyemeyenler bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor.