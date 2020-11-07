Borsada kazandıran tavsiyeler: İşte yıl sonu rallisi yapacak hisseler

Borsa İstanbul yerli yatırımcı rekoru kırarken bir yandan da doğru tercihler yapanlara kazandırıyor. A Para yayınına katılan Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk yatırımcılar için çok önemli bilgiler verdi.
Türkiye'nin çok önemli şirketleri olduğunu ve yurt dışında döviz cinsinden işler yapan buna bağlı olarak döviz geliri olan şirketleri olduğunu belirten Yükseltürk, "Bizim borsamız dolar cinsinden baktığımız zaman hakikaten çok ucuz kaldı diğer emsal şirketlere ve emsal ülkelerin borsalarına kıyasla" dedi.
Borsa İstanbul'da özellikle sanayi tarafında bir hikaye olduğunun altını çizen Yükseltürk, "Fakat bankacılık endeksi tarafında görünüm sanayiye göre olumsuz. Tüm küresel tarafta da bankacılık sektörü üzerinde baskılar artıyor. Çünkü deflatif baskıların arttığı bir ortamda bankacılık sektörleri ister istemez olumsuz bir görüntü gösteriyor" dedi ve şöyle devam etti: Ben bankacılık sektörü dışında küresel piyasalara paralel özellikle sanayi ve ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonuna doğru bir ralli yaşanabileceğini düşünüyorum.