Borsada kazandıran tavsiyeler: İşte yıl sonu rallisi yapacak hisseler





Borsa İstanbul yerli yatırımcı rekoru kırarken bir yandan da doğru tercihler yapanlara kazandırıyor. A Para yayınına katılan Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk yatırımcılar için çok önemli bilgiler verdi.







Türkiye'nin çok önemli şirketleri olduğunu ve yurt dışında döviz cinsinden işler yapan buna bağlı olarak döviz geliri olan şirketleri olduğunu belirten Yükseltürk, "Bizim borsamız dolar cinsinden baktığımız zaman hakikaten çok ucuz kaldı diğer emsal şirketlere ve emsal ülkelerin borsalarına kıyasla" dedi.