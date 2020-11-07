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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 Gazete
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    Borsada kazandıran tavsiyeler: İşte yıl sonu rallisi yapacak hisseler

    “Sene sonu rallisi beklentisi için de geçerli olabilir mi?” sorusunu yanıtladı. Yükseltürk, yıl sonunda yükselecek hisseleri anlattı.



    Borsa     İstanbul yerli yatırımcı rekoru kırarken bir yandan da doğru tercihler yapanlara kazandırıyor. A Para yayınına katılan Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk yatırımcılar için çok önemli bilgiler verdi.



    Türkiye'nin çok önemli şirketleri olduğunu ve yurt dışında döviz cinsinden işler yapan buna bağlı olarak döviz geliri olan şirketleri olduğunu belirten Yükseltürk, "Bizim borsamız dolar cinsinden baktığımız zaman hakikaten çok ucuz kaldı diğer emsal şirketlere ve emsal ülkelerin borsalarına kıyasla" dedi.



    Borsa İstanbul'da özellikle sanayi tarafında bir hikaye olduğunun altını çizen Yükseltürk, "Fakat bankacılık endeksi tarafında görünüm sanayiye göre olumsuz. Tüm küresel tarafta da bankacılık sektörü üzerinde baskılar artıyor. Çünkü deflatif baskıların arttığı bir ortamda bankacılık sektörleri ister istemez olumsuz bir görüntü gösteriyor" dedi ve şöyle devam etti: Ben bankacılık sektörü dışında küresel piyasalara paralel özellikle sanayi ve ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonuna doğru bir ralli yaşanabileceğini düşünüyorum.
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    Haberler Ekonomi Borsada kazandıran tavsiyeler: İşte yıl sonu rallisi yapacak hisseler