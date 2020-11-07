7 Kasım evde bakım parası sorgulama! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.