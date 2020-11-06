PTT çok uzun zamandır kendi bünyesinde çalışmakta olan personelleri için ihtiyaç kredisi veriyordu. PTT, 60 ay vade seçeneği ile emekli kredisi verme kararı aldı. 1250 TL'den 60 bin TL'ye kadar açılan kredi imkanı PTT ATM, mobil ya da internet şubesi aracılığı ile sunulacak. Peki, PTT emekli kredisi için nasıl başvuru yapılır? Şartlar neler? PTT emekli kredisi ile ilgili hayli merak edilen detayları sizin için araştırdık. Covid-19 salgınının zirveye çıktığı dönemlerde 10 milyondan fazla vatandaşa destek veren PTTBank, bu kez emekliler için uygun bir ödeme planı ve faiz seçenekleri oluşturdu. Kişisel durumlara göre alınabilecek kredi miktarı değişse de PTTBank emekli kredisi en az 1250 TL, en fazla 60 bin TL olacak şekilde belirlendi. Belirtilen asgari ve azami sınırlar içinde de 60 aya kadar vade imkanınız bulunuyor.
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları normal şartlardan çok daha yüksek gibi görünebilir ancak başvuru yapan herkese verilen bir kredi olduğu için kredi alamayan ve acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlarımız için iyi bir seçenek olduğu kesin gözüyle bakılıyor. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki gibidir:
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
18 - 80 yaş aralığında olmak,
Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,
Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,
Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,
PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,
Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.
PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır.
Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.
Bireysel Kredi Ödemeleri
Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz.
Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
PTT bank tarafından verilen ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler
PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 60 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.
Bireysel Kredi Ödemeleri
Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz.
Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
SGK'dan emekliler için maaşlarının on katı kadar faizsiz kredi destekleri imkanı
Sosyal güvenlik kurumu ile beraber düzenleme yapılacak olmasının yanı sıra emekli vatandaşlar için maaşlarının on katı kadar kredi desteklerinin verilecek olmasıdır.
EMEKLİ KREDİSİ KAPSAMINDA NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?
Covid-19 salgınının zirveye çıktığı dönemlerde 10 milyondan fazla vatandaşa destek veren PTTBank, bu kez emekliler için uygun bir ödeme planı ve faiz seçenekleri oluşturdu. Kişisel durumlara göre alınabilecek kredi miktarı değişse de PTTBank emekli kredisi en az 1250 TL, en fazla 60 bin TL olacak şekilde belirlendi. Belirtilen asgari ve azami sınırlar içinde de 60 aya kadar vade imkanınız bulunuyor.
EMEKLİ KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İlk etapta "PTT SMS Kredi" servisi ile başvuru alınan PTTBank emekli kredisi için talepler çok yakında PTT Mobil, PTT İnternet Bankacılığı ve PTT ATM'lerinden de iletilmeye başlanacak.
"PTT SMS Kredi" hizmetini kullanmak için nakit ihtiyacı olan emekli PTT müşterilerinin "PTT" yazıp boşluk bırakması ve ardından T.C. kimlik numaralarını da mesaja ilave ederek 3050'ye SMS göndermesi gerekiyor. PTTBank bireysel kredi talebinizi ilettikten sonra başvurunuzun değerlendirilmesi için bir inceleme başlatılıyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından uygun görülen bireysel kredi ödemesi, PTTBank'taki hesabınıza aktarılıyor.
"PTT SMS Kredi" hizmetini kullanmak istemeyen emekli müşteriler, herhangi bir PTT iş yerine kimlik kartları ile beraber PTTBank bireysel emekli kredisi başvuru taleplerini iletebilir. Şube yetkilisi tarafınıza bir başvuru formu verir. Başvuru formunu doldurduktan sonra yine bir değerlendirme sürecine gireceksiniz. Bireysel emekli kredisi başvurunuz onaylandığında kredi ödemesi aynı gün içinde PTTBank hesabınıza aktarılacak.
Aslında "PTT SMS Kredi" hizmeti acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından Covid-19'un tavan yaptığı normalleşme dönemi öncesinde oldukça yoğun kullanıldı. Yani her vatandaşın ve PTTBank müşterisinin kullanabildiği bir sistem gibi görünüyor. "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan ve T.C. kimlik numaranızı da mesaja ekleyerek 3050'ye mesaj gönderdikten sonra siz de kredi başvurusu yapmış oluyorsunuz. Ancak başvurduğunuz kredi, bireysel emeklilik kredisinden oldukça farklı şartlara sahip oluyor.