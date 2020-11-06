EMEKLİ KREDİSİ KAPSAMINDA NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?

Covid-19 salgınının zirveye çıktığı dönemlerde 10 milyondan fazla vatandaşa destek veren PTTBank, bu kez emekliler için uygun bir ödeme planı ve faiz seçenekleri oluşturdu. Kişisel durumlara göre alınabilecek kredi miktarı değişse de PTTBank emekli kredisi en az 1250 TL, en fazla 60 bin TL olacak şekilde belirlendi. Belirtilen asgari ve azami sınırlar içinde de 60 aya kadar vade imkanınız bulunuyor.

EMEKLİ KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlk etapta "PTT SMS Kredi" servisi ile başvuru alınan PTTBank emekli kredisi için talepler çok yakında PTT Mobil, PTT İnternet Bankacılığı ve PTT ATM'lerinden de iletilmeye başlanacak.

"PTT SMS Kredi" hizmetini kullanmak için nakit ihtiyacı olan emekli PTT müşterilerinin "PTT" yazıp boşluk bırakması ve ardından T.C. kimlik numaralarını da mesaja ilave ederek 3050'ye SMS göndermesi gerekiyor. PTTBank bireysel kredi talebinizi ilettikten sonra başvurunuzun değerlendirilmesi için bir inceleme başlatılıyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından uygun görülen bireysel kredi ödemesi, PTTBank'taki hesabınıza aktarılıyor.