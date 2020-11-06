Evdeki yardımcı

Günümüzde pek çok insan yoğun bir tempoda çalışıyor ve bu tempoda rutin işleri kolaylaştıracak teknolojik ürün arayışına giriyor. Bu yüzden ev, ofis gibi alanlarda kullanılan elektrikli aletlerde akıllı ürünler sıklıkla tercih ediliyor. Yaşam alanlarımızı temiz tutmak için olmazsa olmaz eşyalarımızdan olan süpürgelerin de akıllı olanları yaygınlaşıyor. Uzmanlar, robot süpürge alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

En çok dikkat edilmesi gereken özelliklerden birisi kullanım alanı. Bazı markaların robot süpürgeleri parke gibi sert zeminlerde daha iyi sonuç verirken, bazılarının ürünleri de halı kullanımına uygun.

Kullanım alanı halı olan robot süpürgelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik aşılabilir engel yüksekliği. Kalın halılar kullanıyorsanız, aşılabilir engel yüksekliği fazla olan modelleri tercih etmeniz akıllıca olacaktır.

Robot süpürgeler arasında sadece süpürme özelliğine sahip ürünlerin yanında ıslak kullanılabilen, paspas özelliği olan ürünler de mevcut. Kullanım amacınıza göre robot süpürge tercih edebilirsiniz.

Seçim sırasında evinizin büyüklüğünü, merdiven olup olmamasını da dikkate almalısınız.

BU ÖZELLİKLERE DİKKAT!

Tekzen, akıllı robot süpürgelerle ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda dikkat edilmesi gereken özellikleri şöyle sıraladı:

Islak-kuru paspas seçeneği

Toz hazne kapasitesi

Engelleri aşabilme durumu

Haritalandırma, navigasyon

Temizlik alanı kapasitesi

Uygulama desteği

Otomatik veya kablolu şarj

Zamanlama fonksiyonu

Farklı temizlik modları.