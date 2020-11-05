Trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu tutulan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2021 yılında ne kadar ödeme yapacaklarını merak edenlerin gözü kulağı yapılacak zam oranındaydı ve belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları ile belli olan oranı haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki MTV ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplama nasıl yapılır?



MTV NE ZAMAN ÖDENİR?



Her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında ödeniyor.